Die größte europäische Bank HSBC steckt weiter viel Geld in den Ausbau ihrer Geschäfte. Dank vor allem gut laufender Geschäfte in Asien kann sie sich das leisten. Genauso wie den am Freitag angekündigten weiteren Rückkauf von eigenen Aktien über bis zu zwei Milliarden US-Dollar. Einige Experten wie der Goldman-Sachs-Analyst Martin Leitgeb hatten sich hier aber noch mehr erhofft.

Zudem kündigte der seit kurzem amtierende Bankchef John Flint an, dass es in diesem Jahr über die jetzt angekündigten zwei Milliarden Dollar keine weiteren Aktienrückkäufe gibt. Er will das Geld lieber weiter investieren, um die aktuell bestehenden Wachstumsmöglichkeiten zu ergreifen.

An der Börse kam das erst einmal schlecht an. In Hongkong gab die Aktie nach Bekanntgabe der Zahlen deutlich nach und büßte damit einen Teil ihrer Gewinne der vergangenen Wochen wieder ein. Der Goldman-Sachs-Experte Leitgeb geht davon aus, dass der Kurs der HSBC-Aktie erst einmal unter den angekündigten Investitionen leiden könnte und senkte deshalb sein Kursziel auf 790 Pence.

Damit liegt er aber immer noch über dem jüngsten Niveau. Das erste Quartal sei wie am Markt erwartet ausgefallen, erklärte er. In den ersten drei Monaten des Jahres zogen die operativen Erträge um drei Prozent auf 13,9 Milliarden Dollar an, wie die Bank in London und Hongkong mitteilte. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Steuern ging dagegen wegen der hohen Investitionen um drei Prozent auf 6 Milliarden Dollar (rund 5 Mrd Euro) zurück./zb/mis/jha/

ISIN GB0005405286

AXC0059 2018-05-04/07:42