Zürich - Der Rückversicherer Swiss Re hat im ersten Quartal 2018 weniger verdient als noch vor Jahresfrist. Mit ein Grund dafür ist allerdings eine Anpassung in der Rechnungslegung. Insgesamt gelang es der Gruppe mit den Ergebnissen die Erwartungen der Analysten zu übertreffen. Am 7. Mai startet Swiss Re das angekündigte Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von bis zu 1 Milliarde Franken. News zum Thema Softbank gab es in der Mitteilung vom Freitag keine.

Der Gewinn der Swiss Re sank in den ersten drei Monaten auf 457 Millionen US-Dollar nach 656 Millionen im Vorjahreszeitraum, wie der Konzern am Freitag mitteilte. Das Ergebnis wird allein durch eine seit Anfang Jahr neu im Rechnungslegungsstandard US GAAP geltende Vorschrift mit 280 Millionen belastet. Neu werden Veränderungen im Marktwert von Aktienanlagen vollumfänglich in der Erfolgsrechnung erfasst. Ohne diesen Effekt läge der Gewinn bei 678 ...

