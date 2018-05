IRW-PRESS: Stina Resources Ltd.: Stina gibt Ernennung von Brett Whalen zum Finanzberater bekannt

Stina gibt Ernennung von Brett Whalen zum Finanzberater bekannt

3. Mai 2018 Toronto, ON - Stina Resources Ltd. (Stina oder das Unternehmen) (CSE: SQA) (OTCQB: STNUF) (Frankfurt: 01X) freut sich die Bestellung von Herrn Brett A. Whalen, CFA, als Finanzberater in das Board of Directors von Stina bekannt zu geben.

Stinas hundertprozentige Tochtergesellschaft Enerox GmbH ist eines der ersten und größten Forschungs-, Entwicklungs-, Produktions- und Vertriebsunternehmen für Vanadium-Redox-Durchflussbatterien weltweit. Als Branchenführer im Energiespeichersektor hat das Unternehmen bereits an mehr als 100 Standorten weltweit CellCube-Vanadium-Redox-Durchflussbatterien installiert.

Brett Whalen ist derzeit Vice President und Portfoliomanager bei Goodman Investment Counsel, einem hundertprozentigen Tochterunternehmen der Dundee Corporation. Brett ist zudem seit 2007 President und CEO der CMP Group sowie Director von Enwise Holdings. Seine Erfahrung umfasst auch Führungspositionen bei Dundee Capital Markets und Clarus Securities Inc. Er hat einen BA-Abschluss mit Auszeichnung in Wirtschaft und Finanzen der Wilfred Laurier University.

Brett hat umfassende Erfahrung im Investmentbanking bei Fusionen und Übernahmen mit börsennotierten und privaten Unternehmen, insbesondere im Bereich Rohstoffe und erneuerbare Energien, sagte Herr Brian Stecyk, President und CEO von Stina. Er wird damit einen wertvollen Beitrag zur Umsetzung der auf starkes Wachstum ausgerichteten Geschäftsstrategie von Stina im schnell wachsenden Markt für Energiespeicher leisten.

Laut Prognose von Navigant Research soll der Markt für netzgebundene Energiespeicher jährlich um 44 % wachsen und bis 2024 ein Marktvolumen von 18 Milliarden US-Dollar erreichen. Stina ist angesichts der Übernahme der Vermögenswerte der Gildemeister Energy Storage GmbH (Gildemeister) und der Jet Power and Controls Ltd. (Jet Power) sowie seiner Beteiligung an Braggawatt Energy Inc. (Braggawatt) ideal positioniert, um die weltweite Nachfrage nach Vanadium-Redox-Flow-Batterien (VRFBs) zu nutzen und den schnell wachsenden Bedarf an Energiespeichern der Welt zu decken.

Gildemeister ist weltweit führend in der Entwicklung von VRFBs. Nach 20 Jahren intensiver Forschungs- und Entwicklungsarbeit entwickelte Gildemeister die patentierte CellCube-Batterie, die weltweit am häufigsten eingesetzte VFRB. Derzeit sind weltweit über 100 CellCube-Batterien im Einsatz. CellCube-VRFBs werden für eine Vielzahl von Anwendungen genutzt, wie etwa Netzspeicher, Mikronetze, netzferne Speicher für Solar- und Windenergie, Dieselstromersatz, Reservestromsysteme, landwirtschaftliche Anwendungen, Ladestationen für Elektrofahrzeuge, Industrieanlagen und Bürogebäude sowie Notstromquellen.

Stina hat vor Kurzem Jet Power, einen führenden nordamerikanischen Anbieter von kundenspezifischen und handelsüblichen elektrischen Geräten und Systemen für Großstromverbraucher, Pipeline-Unternehmen, Raffinerien, Hersteller, Kommunen und Infrastrukturanbieter, übernommen. Seine wichtigsten Produkte beinhalten elektrische Schaltgeräte, Antrieb-Schaltanlagen und Solarstromwechselrichter. Mit der Übernahme von Jet Power kann Stina den Verkauf von CellCube-Batterien weltweit beschleunigen und ergänzende Produkte und Dienstleistungen anbieten.

Stina hat vor Kurzem 1,95 Millionen US-Dollar in Braggawatt investiert. Braggawatt bietet über eine Online-Plattform Finanzierungen an, die Unternehmen und gemeinnützigen Organisationen einen effizienten Zugriff auf kostengünstige Energielösungen ermöglichen.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Brian Stecyk, President & CEO

Stina Resources Ltd.

Telefon: 1-800-882-3213

E-Mail: info@stinaresources.com

www.stinaresources.com

STINA RESOURCES LTD.

Ste 10 - 8331 River Road

Richmond, BC V6X 1Y1

1-800-882-3213

CSE: SQA 12g3-2(b): 82-2062

OTCQB: STNUF Frankfurt: 01X

www.stinaresources.com

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Tatsachen beruhen und sich auf Ereignisse, Ergebnisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen annimmt, dass sie eintreten werden. Sie werden im Allgemeinen, jedoch nicht immer, anhand von Begriffen wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, versucht, potenziell, Ziel, aussichtsreich und ähnlichen Ausdrücken dargestellt bzw. wird in ihnen zum Ausdruck gebracht, dass Ereignisse oder Umstände eintreten werden, würden, dürften, können, könnten oder sollten. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, Schätzungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und bergen eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten. Bestimmte wesentliche Annahmen im Hinblick auf zukunftsgerichtete Aussagen werden in dieser Pressemeldung sowie in der jährlichen und vierteljährlichen Stellungnahme und Analyse des Unternehmens (MD&A) auf www.sedar.com veröffentlicht. Sollten sich die Annahmen, Schätzungen oder Meinungen des Managements bzw. andere Faktoren ändern, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen dem aktuellen Stand anzupassen, es sei denn, dies wird in den für das Unternehmen geltenden Wertpapiergesetzen und -bestimmungen vorgeschrieben.

Die CSE und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43291

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43291&tr=1

ISIN CA8609031031

