Die Anforderungen an die Bundeswehr wachsen, doch Probleme sind offensichtlich. Nun fordert der Wehrbeauftragte Hans-Peter Bartels eine milliardenschwere Investitionsoffensive.

WirtschaftsWoche: Herr Bartels, sind Sie als Wehrbeauftragter des Bundestages eigentlich Donald Trump dankbar dafür, dass er die Kanzlerin bei ihrem Washington-Besuch zu höheren Ausgaben für die Bundeswehr gedrängt hat?Hans-Peter Bartels: Dass der Etat der Bundeswehr steigen soll, steht im Koalitionsvertrag der neuen Regierung. Für dieses Ziel braucht die Regierung Donald Trump nicht.

Der US-Präsident hat also recht?Die Bundeswehr hat spätestens seit 2014 zwei Hauptaufgaben: Neben Auslandseinsätzen in Afghanistan oder Afrika soll sie wieder für die kollektive Verteidigung in Europa bereitstehen. Das verdoppelt die Anforderungen. Gleichzeitig haben wir momentan die kleinste Bundeswehr aller Zeiten - mit nur 180 000 Soldatinnen und Soldaten - lückenhaft ausgerüstet. Das passt nicht zusammen.

Trotzdem will das Finanzministerium den Verteidigungsetat mittelfristig langsamer wachsen lassen als das Bruttoinlandsprodukt, sich also nicht daran halten, was in der Nato vereinbart ist.Die Verteidigungsausgaben sollen 2018 um 1,5 Milliarden Euro steigen. Das ist quasi der Inflationsausgleich. Damit ist noch nichts Neues zu finanzieren. Ab 2019 muss ...

Den vollständigen Artikel lesen ...