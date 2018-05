Seit Wochen streiken die Mitarbeiter des Luftfahrtkonzerns für höhere Gehälter. Air France-KLM schreibt daher einen hohen operativen Verlust.

Die anhaltenden Streiks von Piloten und anderen Mitarbeitern zehren bei der Fluggesellschaft Air France-KLM deutlich am Gewinn. Im ersten Quartal hätten die Ausstände bereits 75 Millionen Euro gekostet, teilte der französisch-niederländische Konzern am Freitag in Paris mit.

Im Gesamtjahr dürften die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...