Von Kenan Machado

HONGKONG (Dow Jones)--Die Großbank HSBC hat im ersten Quartal Geld für mögliche Rechtsstreitigkeiten zurückgelegt und deswegen etwas weniger verdient als vor einem Jahr. Von Januar bis März ging der Nettogewinn um 1,3 Prozent auf 3,1 Milliarden US-Dollar zurück. Die Gesamteinnahmen stiegen um 5,5 Prozent auf 13,71 Milliarden Dollar. Die Nettozinseinnahmen legten um fast 10 Prozent auf 7,46 Milliarden Dollar zu. Gleichzeitig nahmen die operativen Ausgaben um fast 13 Prozent zu. Den Löwenanteil machte mit 897 Millionen Dollar die finanzielle Vorsorge für Rechtsstreitigkeiten aus.

Darüber hinaus kündigte die HSBC Holdings plc ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 2 Milliarden Dollar an. Laut HSBC soll dieser in Kürze starten und wird die einzige derartige Maßnahme in diesem Jahr sein.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/brb/smh

(END) Dow Jones Newswires

May 04, 2018 01:42 ET (05:42 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.