Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Japan bleibt die Börse wegen des "Tags des Grüns" geschlossen.

MONTAG: In Großbritannien findet wegen des "Early May Bank Holiday" kein Börsenhandel statt, in Südkorea ruht der Handel wegen eines Ausgleichstags für den "Kindertag".

TAGESTHEMA

Bayer hat auch seine restlichen Covestro-Aktien verkauft und damit die Kasse für die Monsanto-Übernahme weiter gefüllt. 2,2 Milliarden Euro flossen dem Pharma- und Agrarkonzern aus einer Platzierung bei Großinvestoren zu, die in der Nacht zum Freitag über die Bühne ging. Die Nachfrage nach den rund 28,8 Millionen Covestro-Aktien war hoch. Bayer konnte sie zu 75,50 Euro platzieren und musste damit einen nur geringen Abschlag von 1,2 Prozent auf den Schlusskurs vom Donnerstag gewähren. Seit dem vergangenen Jahr hatte Bayer immer wieder große Pakete mit Aktien der Kunststofftochter verkauft.

TAGESTHEMA II

Der Aufschwung am US-Stellenmarkt dürfte im April angehalten haben. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte erwarten, dass die Firmen außerhalb der Landwirtschaft 195.000 zusätzliche Stellen geschaffen haben. Im März waren 103.000 Jobs hinzugekommen. Für die Arbeitslosenquote sagen die Experten einen Rückgang von 4,1 auf 4,0 Prozent voraus und für die Stundenlöhne einen Zuwachs von 0,2 Prozent. Der Arbeitsmarktbericht für März sei mit einem Plus von etwas über 100.000 Jobs leicht enttäuschend ausgefallen, urteilt NordLB-Volkswirt Bernd Krampen. Die niedrige Arbeitslosenquote von 4,1 Prozent und die Stundenlöhne mit einem Monatsanstieg von 0,3 Prozent hätten hingegen darauf hingewiesen, dass der recht solide Arbeitsmarkt ausreichend Argumente für eine langsame, aber sukzessive Fortsetzung der geldpolitischen Straffung der US-Notenbank liefert. Commerzbank-Ökonom Bernd Weidensteiner weist darauf hin, dass den meisten Schätzungen zufolge rund 100.000 Stellen im Monat ausreichen, um den demographischen Zuwachs am Arbeitsmarkt aufzunehmen. Offensichtlich würden aufgrund der guten Jobaussichten auch Personen aus der statistisch nicht erfassten stillen Reserve an den Arbeitsmarkt zurückgelockt, was eine Überhitzung bislang verhindert habe.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

JUNGHEINRICH

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q18 ggVj Zahl 1Q17 Auftragseingang 910 +5% 3 869 Umsatz 867 +10% 5 791 EBIT 60 +7% 5 56 Ergebnis nach Steuern 39 +4% 3 38

RHEINMETALL

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q18 ggVj Zahl 1Q17 Umsatz 1.331 -1% 5 1.349 Umsatz Automotive 744 +1% 4 737 Umsatz Defence 598 -2% 4 612 EBIT 46 -9% 5 50 EBIT Automotive 63 +2% 4 62 EBIT Defence -11 -- 4 -10 Ergebnis nach Steuern/Dritten 17 -28% 2 24 Ergebnis je Aktie 0,41 -27% 2 0,56

Weitere Termine:

07:15 FR/Air France-KLM Group, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Gea Group AG, ausführliches Ergebnis 1Q

07:30 DE/Dic Asset AG, Ergebnis 1Q

07:30 IT/Assicurazioni Generali SpA, Ergebnis 1Q

07:35 AT/Erste Group Bank AG, Ergebnis 1Q

08:00 DE/secunet Security Networks AG, Ergebnis 1Q

08:00 ES/Repsol SA, Ergebnis 1Q

08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA, Ergebnis 1Q

08:40 ES/Siemens Gamesa Renewable Energy SA, Ergebnis 2Q

10:00 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, HV

10:00 DE/DMG Mori AG, HV

10:00 DE/Hypoport AG, HV

11:00 DE/Comdirect Bank AG, HV

11:00 DE/Jost Werke AG, HV

12:30 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 4Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

-DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, Ergebnis 3Q

DIVIDENDENABSCHLAG

3U Holding 0,02 EUR Audi 3,90 EUR Berentzen 0,22 EUR Grenke 0,70 EUR Hochtief 3,38 EUR Hugo Boss 2,65 EUR Leoni 1,40 EUR Linde z.Umt. 7,00 EUR Noratis 1,50 EUR Uestra Hann.Verk. 0,051 EUR VW Vz 3,96 EUR VW St 3,90 EUR Credit Suisse 0,25 CHF Danone 1,90 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

-IT 09:45 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe April PROGNOSE: 52,4 zuvor: 52,6 -FR 09:50 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe April (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 57,4 1. Veröff.: 57,4 zuvor: 56,9 -DE 09:55 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe April (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,1 1. Veröff.: 54,1 zuvor: 53,9 -EU 10:00 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone April (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,0 1. Veröff.: 55,0 zuvor: 54,9 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 55,2 1. Veröff.: 55,2 zuvor: 55,2 11:00 Einzelhandelsumsatz März Eurozone PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm -US 14:30 Arbeitsmarktdaten April Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +195.000 gg Vm zuvor: +103.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 4,0% zuvor: 4,1% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine Emissionen angekündigt.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.631,10 -0,03 Nikkei-225 Feiertag Schanghai-Composite 3.096,29 -0,15 INDEX zuletzt +/- % DAX 12.690,15 -0,88 DAX-Future 12.768,50 -0,09 XDAX 12.753,79 -0,11 MDAX 26.233,58 -0,30 TecDAX 2.691,00 -0,10 EuroStoxx50 3.529,12 -0,69 Stoxx50 3.072,33 -0,78 Dow-Jones 23.930,15 0,02 S&P-500-Index 2.629,73 -0,23 Nasdaq-Comp. 7.088,15 -0,18 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 159,17 +56

ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT

ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,59 -0,59 0,03 Deutschland 10 Jahre 0,53 0,53 0,10 USA 2 Jahre 2,47 2,47 0,58 USA 10 Jahre 2,95 2,95 0,54 Japan 2 Jahre -0,14 -0,14 0,00 Japan 10 Jahre 0,04 0,04 -0,01

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die Börsen werden mit einer freundlichen Handelseröffnung erwartet. Nachdem die schwächere Wall Street am Donnerstagnachmittag noch belastet hatte, dürften die europäischen Indizes in der Eröffnung erst einmal die nach Handelschluss in Europa gesehene Erholung an den US-Börsen nachvollziehen. Ansonsten dürfte die Berichtssaison die Marktteilnehmer weiter in Atem halten. Derweil zapfen die Unternehmen den Kapitalmarkt weiter an, so sammelte Vonovia über eine Kapitalerhöhung Geld ein, Bayer platzierte für die Finanzierung des Monsanto-Kaufs eine weitere Tranche der Covestro-Beteiligung.

Rückblick: Schwächer - Nach dem starken Lauf des Vortages wurden Gewinne mitgenommen. Neuerliche Verluste an der Wall Street verstärkten den Verkaufsdruck. Ansonsten dominierte die Berichtssaison das Geschehen, wobei positive Überraschungen überwogen. Leicht stützend wirkten ein weiter schwacher Euro und schwächere Inflationsdaten aus der EU. Smith & Nephew verloren nach der Senkung des Umsatzausblicks in London 7 Prozent. In Zürich haussierten Logitech nach Vorlage guter Geschäftszahlen dagegen um 6,5 Prozent. Nach soliden Geschäftszahlen für das erste Quartal stieg der Kurs des Bergbaukonzerns Glencore um 0,4 Prozent. Überzeugende Geschäftszahlen verhalfen Thales zu einem Plus von knapp 4 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Schwächer - Adidas brachen im Zuge von Gewinnmitnahmen um 6,8 Prozent ein. Die Geschäftszahlen seien zwar sehr gut gewesen, allerdings sei der Ausblick nicht angehoben worden, hieß es. Zudem drückten Querelen in den USA wegen umstrittener Äußerungen Adidas-Werbeträgers Kanye West. Auch bei FMC drückten Gewinnmitnahmen nach Vorlage endgültiger Geschäftszahlen den Kurs um 3,9 Prozent. Fresenius fielen um 1 Prozent. Hier hat der Euro-Wechselkurs das Quartalsergebnis belastet. Stärker im Fokus stehe jedoch das weitere Vorgehen nach der gescheiterten Übernahme von Akorn in den USA, hieß es von Berenberg. Bei Bayer (+0,4 Prozent) war der leicht gesenkte Ausblick erwartet worden. Wichtiger waren jedoch Aussagen, die Fusion mit Monsanto solle im zweiten Quartal abgeschlossen sein. Infineon gaben 0,4 Prozent ab, obwohl die Marge über der Erwartung gelegen hatte. Allerdings wurde die Prognose nicht, wie von einigen Akteuren erhofft, erhöht. Vonovia fielen trotz erhöhten Ausblicks um 2,6 Prozent. Hier drückte der angekündigte Kauf von Victoria Park. Für Compugroup ging es nach Quartalsdaten um 6,2 Prozent nach oben, für Pfeiffer Vacuum sogar

