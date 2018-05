DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Japan bleibt die Börse wegen des "Tags des Grüns" geschlossen.

MONTAG: In Großbritannien findet wegen des "Early May Bank Holiday" kein Börsenhandel statt, in Südkorea ruht der Handel wegen eines Ausgleichstags für den "Kindertag".

TAGESTHEMA

Bayer hat auch seine restlichen Covestro-Aktien verkauft und damit die Kasse für die Monsanto-Übernahme weiter gefüllt. 2,2 Milliarden Euro flossen dem Pharma- und Agrarkonzern aus einer Platzierung bei Großinvestoren zu, die in der Nacht zum Freitag über die Bühne ging. Die Nachfrage nach den rund 28,8 Millionen Covestro-Aktien war hoch. Bayer konnte sie zu 75,50 Euro platzieren und musste damit einen nur geringen Abschlag von 1,2 Prozent auf den Schlusskurs vom Donnerstag gewähren. Seit dem vergangenen Jahr hatte Bayer immer wieder große Pakete mit Aktien der Kunststofftochter verkauft.

TAGESTHEMA II

Der Aufschwung am US-Stellenmarkt dürfte im April angehalten haben. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte erwarten, dass die Firmen außerhalb der Landwirtschaft 195.000 zusätzliche Stellen geschaffen haben. Im März waren 103.000 Jobs hinzugekommen. Für die Arbeitslosenquote sagen die Experten einen Rückgang von 4,1 auf 4,0 Prozent voraus und für die Stundenlöhne einen Zuwachs von 0,2 Prozent. Der Arbeitsmarktbericht für März sei mit einem Plus von etwas über 100.000 Jobs leicht enttäuschend ausgefallen, urteilt NordLB-Volkswirt Bernd Krampen. Die niedrige Arbeitslosenquote von 4,1 Prozent und die Stundenlöhne mit einem Monatsanstieg von 0,3 Prozent hätten hingegen darauf hingewiesen, dass der recht solide Arbeitsmarkt ausreichend Argumente für eine langsame, aber sukzessive Fortsetzung der geldpolitischen Straffung der US-Notenbank liefert. Commerzbank-Ökonom Bernd Weidensteiner weist darauf hin, dass den meisten Schätzungen zufolge rund 100.000 Stellen im Monat ausreichen, um den demographischen Zuwachs am Arbeitsmarkt aufzunehmen. Offensichtlich würden aufgrund der guten Jobaussichten auch Personen aus der statistisch nicht erfassten stillen Reserve an den Arbeitsmarkt zurückgelockt, was eine Überhitzung bislang verhindert habe.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

JUNGHEINRICH

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q18 ggVj Zahl 1Q17 Auftragseingang 910 +5% 3 869 Umsatz 867 +10% 5 791 EBIT 60 +7% 5 56 Ergebnis nach Steuern 39 +4% 3 38

RHEINMETALL

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q18 ggVj Zahl 1Q17 Umsatz 1.331 -1% 5 1.349 Umsatz Automotive 744 +1% 4 737 Umsatz Defence 598 -2% 4 612 EBIT 46 -9% 5 50 EBIT Automotive 63 +2% 4 62 EBIT Defence -11 -- 4 -10 Ergebnis nach Steuern/Dritten 17 -28% 2 24 Ergebnis je Aktie 0,41 -27% 2 0,56

Weitere Termine:

07:15 FR/Air France-KLM Group, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Gea Group AG, ausführliches Ergebnis 1Q

07:30 DE/Dic Asset AG, Ergebnis 1Q

07:30 IT/Assicurazioni Generali SpA, Ergebnis 1Q

07:35 AT/Erste Group Bank AG, Ergebnis 1Q

08:00 DE/secunet Security Networks AG, Ergebnis 1Q

08:00 ES/Repsol SA, Ergebnis 1Q

08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA, Ergebnis 1Q

08:40 ES/Siemens Gamesa Renewable Energy SA, Ergebnis 2Q

10:00 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, HV

10:00 DE/DMG Mori AG, HV

10:00 DE/Hypoport AG, HV

11:00 DE/Comdirect Bank AG, HV

11:00 DE/Jost Werke AG, HV

12:30 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 4Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

-DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, Ergebnis 3Q

DIVIDENDENABSCHLAG

3U Holding 0,02 EUR Audi 3,90 EUR Berentzen 0,22 EUR Grenke 0,70 EUR Hochtief 3,38 EUR Hugo Boss 2,65 EUR Leoni 1,40 EUR Linde z.Umt. 7,00 EUR Noratis 1,50 EUR Uestra Hann.Verk. 0,051 EUR VW Vz 3,96 EUR VW St 3,90 EUR Credit Suisse 0,25 CHF Danone 1,90 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

-IT 09:45 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe April PROGNOSE: 52,4 zuvor: 52,6 -FR 09:50 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe April (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 57,4 1. Veröff.: 57,4 zuvor: 56,9 -DE 09:55 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe April (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,1 1. Veröff.: 54,1 zuvor: 53,9 -EU 10:00 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone April (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,0 1. Veröff.: 55,0 zuvor: 54,9 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 55,2 1. Veröff.: 55,2 zuvor: 55,2 11:00 Einzelhandelsumsatz März Eurozone PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm -US 14:30 Arbeitsmarktdaten April Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +195.000 gg Vm zuvor: +103.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 4,0% zuvor: 4,1% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine Emissionen angekündigt.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.631,10 -0,03 Nikkei-225 Feiertag Schanghai-Composite 3.096,29 -0,15 INDEX zuletzt +/- % DAX 12.690,15 -0,88 DAX-Future 12.768,50 -0,09 XDAX 12.753,79 -0,11 MDAX 26.233,58 -0,30 TecDAX 2.691,00 -0,10 EuroStoxx50 3.529,12 -0,69 Stoxx50 3.072,33 -0,78 Dow-Jones 23.930,15 0,02 S&P-500-Index 2.629,73 -0,23 Nasdaq-Comp. 7.088,15 -0,18 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 159,17 +56

ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT

ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,59 -0,59 0,03 Deutschland 10 Jahre 0,53 0,53 0,10 USA 2 Jahre 2,47 2,47 0,58 USA 10 Jahre 2,95 2,95 0,54 Japan 2 Jahre -0,14 -0,14 0,00 Japan 10 Jahre 0,04 0,04 -0,01

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die Börsen werden mit einer freundlichen Handelseröffnung erwartet. Nachdem die schwächere Wall Street am Donnerstagnachmittag noch belastet hatte, dürften die europäischen Indizes in der Eröffnung erst einmal die nach Handelschluss in Europa gesehene Erholung an den US-Börsen nachvollziehen. Ansonsten dürfte die Berichtssaison die Marktteilnehmer weiter in Atem halten. Derweil zapfen die Unternehmen den Kapitalmarkt weiter an, so sammelte Vonovia über eine Kapitalerhöhung Geld ein, Bayer platzierte für die Finanzierung des Monsanto-Kaufs eine weitere Tranche der Covestro-Beteiligung.

Rückblick: Schwächer - Nach dem starken Lauf des Vortages wurden Gewinne mitgenommen. Neuerliche Verluste an der Wall Street verstärkten den Verkaufsdruck. Ansonsten dominierte die Berichtssaison das Geschehen, wobei positive Überraschungen überwogen. Leicht stützend wirkten ein weiter schwacher Euro und schwächere Inflationsdaten aus der EU. Smith & Nephew verloren nach der Senkung des Umsatzausblicks in London 7 Prozent. In Zürich haussierten Logitech nach Vorlage guter Geschäftszahlen dagegen um 6,5 Prozent. Nach soliden Geschäftszahlen für das erste Quartal stieg der Kurs des Bergbaukonzerns Glencore um 0,4 Prozent. Überzeugende Geschäftszahlen verhalfen Thales zu einem Plus von knapp 4 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Schwächer - Adidas brachen im Zuge von Gewinnmitnahmen um 6,8 Prozent ein. Die Geschäftszahlen seien zwar sehr gut gewesen, allerdings sei der Ausblick nicht angehoben worden, hieß es. Zudem drückten Querelen in den USA wegen umstrittener Äußerungen Adidas-Werbeträgers Kanye West. Auch bei FMC drückten Gewinnmitnahmen nach Vorlage endgültiger Geschäftszahlen den Kurs um 3,9 Prozent. Fresenius fielen um 1 Prozent. Hier hat der Euro-Wechselkurs das Quartalsergebnis belastet. Stärker im Fokus stehe jedoch das weitere Vorgehen nach der gescheiterten Übernahme von Akorn in den USA, hieß es von Berenberg. Bei Bayer (+0,4 Prozent) war der leicht gesenkte Ausblick erwartet worden. Wichtiger waren jedoch Aussagen, die Fusion mit Monsanto solle im zweiten Quartal abgeschlossen sein. Infineon gaben 0,4 Prozent ab, obwohl die Marge über der Erwartung gelegen hatte. Allerdings wurde die Prognose nicht, wie von einigen Akteuren erhofft, erhöht. Vonovia fielen trotz erhöhten Ausblicks um 2,6 Prozent. Hier drückte der angekündigte Kauf von Victoria Park. Für Compugroup ging es nach Quartalsdaten um 6,2 Prozent nach oben, für Pfeiffer Vacuum sogar

fast 11 Prozent. Equinet nannte die Pfeiffer-Zahlen "makellos". Osram stiegen um 2,3 Prozent. Der vorangegangene Kursverfall von fast 38 Prozent sei zu stark gewesen, was die soliden Geschäftsahlen nicht hergäben, so die Begründung.

XETRA-NACHBÖRSE

Der breite Markt hat sich nach Auskunft einer Händlerin parallel zur Wall Street erholt. Vonovia gaben nach Abschluss ihrer Kapitalerhöhung 2,5 Prozent ab. Die Bayer-Aktie stieg um 1 Prozent. Der Konzern will sich vollständig von Covestro trennen, deren Aktie kaum verändert tendierte. Freenet gaben nach Quartalszahlen ein halbes Prozent ab.

USA / WALL STREET

Uneinheitlich - Die Indizes haben wenig verändert geschlossen. Dabei legten sie eine schwungvolle Erholung im Tagesverlauf hin. Nach kräftigen Verlusten im Mittagsgeschäft schaffte der Dow noch ein paar Pünktchen Plus. Teilnehmer sprachen von einer erheblichen Widerstandskraft des Marktes, denn die Vorgaben waren keineswegs berauschend. Die Erholung im Tagesverlauf sei vor allem technischer Natur gewesen, sagten Teilnehmer. Die 200-Tagelinie sei im Dow und im S&P-500 knapp verteidigt worden. Mit einem Plus von 9,5 Prozent wurden die Quartalszahlen von Blue Apron belohnt. Dagegen lagen Teva nach Zahlenausweis 4,4 Prozent im Minus. Verhalten reagierten die Anleger auf die Zahlen von Dowdupont, die Aktie legte 0,2 Prozent zu. AIG sackten um 5,3 Prozent ab. Das Ausmaß der Erholung sei geringer als die Investoren erwartet hätten, so JPM.

Staatsanleihen waren wieder gefragt. Sie profitierten laut Marktteilnehmern von den schwächeren europäischen Inflationsdaten und von den Refundierungsplänen des US-Finanzministeriums. Dieses will im kommenden Quartal weniger Schulden machen als erwartet. Steigende Notierungen drückten die Rendite zehnjähriger US-Anleihen um 2 Basispunkte auf 2,95 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Do, 17.25 Uhr EUR/USD 1,1987 +0,0% 1,1987 1,1959 EUR/JPY 130,77 -0,1% 130,88 130,39 EUR/CHF 1,1962 +0,0% 1,1959 1,1945 GBP/EUR 1,1327 -0,0% 1,1418 1,1331 USD/JPY 109,09 -0,1% 109,18 109,02 GBP/USD 1,3579 +0,0% 1,3574 1,3551 Bitcoin BTC/USD 9.627,07 -0,5% 9.677,63 9.432,42

Der Dollar bewegte sich volatil und spiegelte damit die Unsicherheit der Anleger, gerade auch mit Blick auf die künftige Geldpolitik. Nachdem der Euro im Tageshoch mehrfach knapp über die 1,20er Marke gestiegen war, fiel er wieder zurück auf 1,1988. Schwächere Inflationsdaten aus der Eurozone hatten die Gemeinschaftswährung aber unmittelbar nicht belastet.

Der US-Dollar neigt am Morgen im asiatisch geprägten Gweschäft leicht zur Schwäche, im Handel ist von Gewinnmitnahmen die Rede. Dass die Fed am Mittwoch zwar eine straffere Vorgehensweise in der Geldpolitik angedeutet, aber nicht unmittelbar reagiert habe, enttäusche Dollarbullen etwas heißt es. "Dies wird als Ausrede benutzt, um etwas Geld vom Tisch zu nehmen", sagt Chefmarktanalyst Omer Esiner von Commonwealth Foreign Exchange. Der Greenback hatte im April 2,2 Prozent zugelegt und verbuchte damit den besten Monat seit November 2016.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,37 68,43 -0,1% -0,06 +13,8% Brent/ICE 73,57 73,62 -0,1% -0,05 +12,8%

Am Ölmarkt wurden Gewinne verzeichnet. Ein stützendes Thema war weiter die bevorstehende Entscheidung über Fortbestehen oder Aufkündigung des Atomabkommens mit Iran. US-Präsident Donald Trump muss darüber bis zum 12. Mai entscheiden. Wenn das Abkommen aufgekündigt würde, dürften neue Sanktionen gegen Teheran verhängt werden und in der Folge weniger iranisches Öl auf den Markt kommen. WTI stieg um 0,8 Prozent auf 68,49 Dollar. Brent gewann 0,5 Prozent auf 73,72 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.312,74 1.312,14 +0,0% +0,60 +0,8% Silber (Spot) 16,45 16,44 +0,0% +0,01 -2,9% Platin (Spot) 902,20 905,50 -0,4% -3,30 -2,9% Kupfer-Future 3,08 3,06 +0,7% +0,02 -7,1%

Gold erholte sich derweil. Der Preis für eine Feinunze stieg um 0,5 Prozent auf 1.312 Dollar. Händler sprachen von Erleichterung darüber, dass die Fed kein aggressiveres Vorgehen angedeutet habe. Höhere Zinsen sind tendenziell negativ für Gold, das selbst keine Zinsen abwirft.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

INNENPOLITIK VENEZUELA

Vor der Präsidentschaftswahl in Venezuela hat die Opposition die Bevölkerung zu einem Boykott der Wahl aufgerufen. "Nehmen Sie nicht teil und lassen Sie die Straßen leer", forderte das Oppositionsbündnis Tisch der demokratischen Einheit.

HANDELSKONFLIKT USA

Brasilien ist nach eigenen Angaben von den USA ein Ultimatum bei den angedrohten Strafzöllen auf Stahl und Aluminium gestellt worden. US-Angaben, wonach eine Handelsvereinbarung mit Brasilien kurz vor dem Abschluss stehe, seien einseitig, es handele sich um ein "Ultimatum", sagte eine Quelle in der brasilianischen Regierung AFP.

GELDPOLITIK/INFLATION AUSTRALIEN

Die australische Zentralbank hat ihren Inflationsausblick angehoben und angedeutet, dass im Falle einer anhaltend guten wirtschaftlichen Entwicklung eine Zinsanhebung nötig werden könnte. Allerdings stehe eine mögliche Leitzinserhöhung nicht kurzfristig im Raum.

KONJUNKTUR CHINA

Bei den chinesischen Dienstleistern hat die Geschäftsaktivität im April stärker angezogen als im Vormonat. Der privat erhobene Caixin-Einkaufsmanagerindex für den Servicesektor stieg im vergangenen Monat auf 52,9 (März: 52,3) Punkte. Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex war im April auf 54,8 (Vormonat: 54,6) Punkte gestiegen. Dieser Indikator ist stärker auf in Staatsbesitz befindliche Großunternehmen ausgerichtet.

INFLATION PHILIPPINEN

Verbraucherpreise Apr +4,5% gg Vorjahr (PROG +4,5%)

BASF

Getragen von starken Geschäften in der Basischemie und bei der Tochter Wintershall hat BASF das Ergebnis im ersten Quartal trotz leicht rückläufiger Umsatzzahlen unerwartet gesteigert. Erhebliche negative Wechselkurseffekte wurden von höheren Preisen und Mengen weitgehend aufgefangen. Der Chemiekonzern bestätigte die Jahresprognose. Konzernchef Kurt Bock sprach von einem erfreulichen Jahresstart.

BAYER

leitet die vollständige Trennung von ihrer einstigen Tochter Covestro ein und veräußert im beschleunigen Bookbuilding-Verfahren einen 14,2-prozentigen Anteil. Die Platzierung der rund 29 Millionen Aktien mit einem angestrebten Volumen von etwa 2,2 Milliarden Euro startete laut Bayer am Donnerstag nach Marktschluss und ist ausschließlich an institutionelle Investoren gerichtet.

BMW

hat im ersten Quartal trotz eines Umsatzrückgangs mehr verdient und die Markterwartungen damit übertroffen. Zudem erzielte der Premiumautohersteller trotz hoher Vorleistungen die höchste Rendite im Konzern seit sieben Jahren. Den Ausblick für das Gesamtjahr, wonach der Absatz, Umsatz und Gewinn leicht steigen sollen, bestätigte der DAX-Konzern.

LANXESS

Der Spezialchemiekonzern hat dank des Zukaufs des US-Chemiekonzerns Chemtura im ersten Quartal 2018 deutlich mehr verdient und für das laufende Jahr einen kräftigen Gewinnzuwachs in Aussicht gestellt. Von Januar bis März setzte Lanxess knapp 7 Prozent mehr um als im Vorjahr. Das EBITDA vor Sondereinflüssen kletterte um 14 Prozent auf 375 Millionen Euro. Analysten hatten ein EBITDA vor Sondereinflüssen von 360 Millionen erwartet.

RHÖN-KLINIKUM

hat im ersten Quartal den Gewinn deutlich überproportional zum Umsatz gesteigert. Angesichts des guten Jahresstarts bekräftigte der Klinikbetreiber den Ausblick. In den ersten drei Monaten erhöhte das Unternehmen den Umsatz um 3,9 Prozent. Das EBITDA kletterte um 8,2 Prozent.

VOLKSWAGEN

Die Aktionäre haben die im vergangenen Jahr amtierenden Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat trotz Kritik mit großer Mehrheit entlastet. Auf die Entlastung der einzelnen Manager entfielen bei der Hauptversammlung am Donnerstag in Berlin jeweils rund 99 Prozent der Stimmen.

Ex-Volkswagenchef Martin Winterkorn ist indes wegen des Abgasskandals in den USA angeklagt worden. Winterkorn und fünf weitere VW-Manager hätten "bewusst und absichtlich Betrug begangen", um die US-Abgasvorschriften zu umgehen, hieß es in einer bei Gericht in Detroit eingereichten Anklageschrift.

VONOVIA

erhöht ihr Kapital im Zuge der geplanten, 900 Millionen Euro teuren Übernahme des schwedischen Immobilienunternehmens Victoria Park durch Ausgabe von neuen Stückaktien gegen Bareinlagen. Angestrebt wird ein Bruttoerlös von bis zu 1 Milliarde Euro. Dabei wurden die Aktien ausschließlich institutionellen Anlegern im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten.

INNOGY

Die Gewerkschaft IG Bergbau, Chemie, Energie hat erste Gespräche über eine Jobgarantie für die Mitarbeiter des von der Zerschlagung bedrohten Energieversorgers Innogy positiv bewertet.

FREENET

hat im ersten Quartal einen Umsatz von 689,6 (Vorjahr: 838) Millionen Euro erzielt. Das EBITDA betrug 106,5 (101) Millionen Euro. Den Ausblick bestätigte das Unternehmen.

TELEFONICA DEUTSCHLAND

Der Aufsichtsrat hat Laura Abasolo Garcia de Baquedano zur neuen Vorsitzenden gewählt. Abasolo, 45, folgt auf Eva Castillo Sanz, die ihr Amt am 25. April niedergelegt hatte, um sich neuen beruflichen Herausforderungen außerhalb der spanischen Mutter zu stellen. Abasolo, seit Juli Chief Finance und Control Officer der spanischen Telefonica SA, gehört dem Aufsichtsrat von Telefonica Deutschland seit 2015 an.

AXA

hat im ersten Quartal einen Rückgang der Einnahmen um 2,7 Prozent auf 30,8 Milliarden Euro verzeichnet. Auf vergleichbarer Basis ergebe sich ein Plus von 2,2 Prozent, hieß es. Die Messgröße APE - Neugeschäft an laufenden Beiträgen plus 10 Prozent der Einmalbeiträge - im Segment Lebensversicherungen und Sparpläne legte um 5 Prozent auf 1,8 Milliarden Euro zu. Die Solvenzquote lag Ende März bei 221 Prozent nach 205 Prozent Ende 2017.

BNP PARIBAS

hat trotz eines Gewinnrückgangs im ersten Quartal die Erwartungen der Analysten übertroffen. Frankreichs nach Vermögenswerten größte börsennotierte Bank verdiente 17 Prozent weniger.

HSBC

Die Großbank hat im ersten Quartal Geld für mögliche Rechtsstreitigkeiten zurückgelegt und deswegen etwas weniger verdient als vor einem Jahr.

SOCIETE GENERALE

hat im ersten Quartal deutlich mehr verdient als am Markt erwartet. Die französische Bank steigerte ihren Nettogewinn um 14 Prozent.

SWISS RE

Die Swiss Re hat im ersten Quartal aufgrund einer Einmalbelastung durch geänderte Vorschriften in der US-GAAP-Rechnungslegung einen niedrigeren Gewinn erzielt. Bereinigt um diesen Effekt wäre der Gewinn dank moderater Schadenbelastung und soliden Wachstums bei den Prämienneinnahmen im Quartal leicht gestiegen.

TWITTER

Wegen einer internen Sicherheitslücke hat der Online-Kurzmitteilungsdienst Twitter seine rund 330 Millionen Nutzer aufgefordert, vorsichtshalber ihre Passwörter zu ändern.

