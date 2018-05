Frauen bei Nike haben es offenbar schwerer als ihre männlichen Kollegen. Nun hat sich der Chef persönlich dafür entschuldigt.

Der Chef des Sportartikelherstellers Nike, Mark Parker, hat sich bei seinen Mitarbeitern für sein Unternehmen entschuldigt. Er bitte um Verzeihung dafür, eine Unternehmenskultur zugelassen zu haben, bei der sich einige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ausgeschlossen gefühlt hätten, sagte Parker bei einer Mitarbeiterversammlung am Donnerstag. Das berichtet das "Wall Street Journal".

Zuvor hatte es Beschwerden gegeben, in dem Unternehmen würde eine "Männerclub"-Kultur herrschen, in der Frauen benachteiligt würden. So berichtet eine ehemalige Mitarbeiterin ...

