Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Siemens nach der Hannover-Messe auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Der Industriekonzern sei in neuen Techniken wie der künstlichen Intelligenz (AI) oder der computergestützten Erweiterung der Realitätswahrnehmung (AR) führend, schrieb Analyst Simon Toennessen in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Der Messestand der Münchener habe ihn am meisten beeindruckt./bek/ajx Datum der Analyse: 03.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0012 2018-05-04/08:27

ISIN: DE0007236101