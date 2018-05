DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Japan bleibt die Börse wegen des "Tags des Grüns" geschlossen.

MONTAG: In Südkorea ruht der Handel wegen eines Ausgleichstags für den "Kindertag".

TAGESTHEMA

Der Aufschwung am US-Stellenmarkt dürfte im April angehalten haben. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte erwarten, dass die Firmen außerhalb der Landwirtschaft 195.000 zusätzliche Stellen geschaffen haben. Im März waren 103.000 Jobs hinzugekommen. Für die Arbeitslosenquote sagen die Experten einen Rückgang von 4,1 auf 4,0 Prozent voraus und für die Stundenlöhne einen Zuwachs von 0,2 Prozent. Der Arbeitsmarktbericht für März sei mit einem Plus von etwas über 100.000 Jobs leicht enttäuschend ausgefallen, urteilt NordLB-Volkswirt Bernd Krampen. Die niedrige Arbeitslosenquote von 4,1 Prozent und die Stundenlöhne mit einem Monatsanstieg von 0,3 Prozent hätten hingegen darauf hingewiesen, dass der recht solide Arbeitsmarkt ausreichend Argumente für eine langsame, aber sukzessive Fortsetzung der geldpolitischen Straffung der US-Notenbank liefert.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Arbeitsmarktdaten April Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +195.000 gg Vm zuvor: +103.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 4,0% zuvor: 4,1% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.631,10 -0,03% Nikkei-225 FEIERTAG Hang-Seng-Index 30.133,47 -0,59% Kospi 2.465,19 -0,89% Shanghai-Composite 3.096,74 -0,13% S&P/ASX 200 6.063,80 -0,57%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Mit leichten Abgaben zeigen sich zum Wochenausklang die Börsen in Asien. Teilnehmer berichten allerdings von einem überwiegend ruhigen Handelsverlauf. Die Augen der Investoren seien vor allem auf den im Tagesverlauf anstehenden US-Arbeitsmarktbericht gerichtet. Sollten die Daten etwas schwächer als erwartet ausfallen, könnte es zu einer leichten Gegenbewegung an den Aktienmärkten kommen, so ein Marktteilnehmer. Dies könnte die Sorgen bezüglich eines strafferen Tempos bei den Zinserhöhungen in den USA vorübergehend etwas zerstreuen. In Sydney geht es nach den Gewinnen der vergangenen Tage für den S&P/ASX-200 leicht nach unten. Die australische Zentralbank hat ihren Inflationsausblick angehoben und angedeutet, dass im Falle einer anhaltend guten wirtschaftlichen Entwicklung eine Zinsanhebung nötig werden könnte. Allerdings stehe eine mögliche Leitzinserhöhung nicht kurzfristig im Raum, fügte die Reserve Bank of Australia (RBA) hinzu. Begrenzten Einfluss auf das Handelsgeschehen haben neue Konjunkturdaten aus China. Bei den Dienstleistern hat die Geschäftsaktivität im April stärker angezogen als im Vormonat. Auch der am Mittwoch berichtete Index für die chinesische Industrie hatte sich im April leicht erhöht, allerdings sanken die Exportorders erstmals seit 17 Monaten. Für den Kospi geht es ebenfalls nach unten. Im Fokus steht hier die Wiederaufnahme des Handels mit der Aktie von Samsung Electronics nach dem vollzogenen Aktiensplit im Verhältnis 50 neue Aktien für eine alte. Mit dem durch die Maßnahme sinkenden Preis je Aktie soll sie handelbarer gemacht werden. Zuletzt waren die Titel am vergangen Freitag gehandelt worden. Für die Aktie geht es nach unten. Zudem setzt sich in Seoul die Talfahrt der Aktie von Samsung Biologics fort, für die es erneut abwärts geht. An den vergangenen beiden Tagen haben die Papiere bereits rund 20 Prozent eingebüßt. Hintergrund sind angebliche Untersuchungen der südkoreanischen Regierung, wonach das Unternehmen gegen Rechnungslegungsvorschriften verstoßen haben soll. Dies hatte die Nachrichtenagentur Yonhap berichtet. Das Unternehmen weist den Vorwurf zurück.

US-NACHBÖRSE

Für die Twitter-Aktie ging es im nachbörslichen Handel am Donnerstag leicht nach unten. Wegen einer internen Sicherheitslücke hat der Online-Kurzmitteilungsdienst seine rund 330 Millionen Nutzer aufgefordert, vorsichtshalber ihre Passwörter zu ändern. Die Aktie büßte auf Nasdaq.com 1,2 Prozent auf 30,31 Dollar ein. Mit einem dicken Plus von 7,3 Prozent auf 74,75 Dollar hat sich dagegen die Aktie von Weight Watchers gezeigt. Das auf Abnehmprodukte spezialisierte Unternehmen hat mit den Ergebnissen für das erste Quartal die Markterwartungen übertroffen. Sowohl Umsatz als auch Gewinn lagen klar über den Schätzungen der Analysten. Zudem verzeichnete Weight Watchers am Ende des ersten Quartals die höchste jemals verzeichnete Kundenzahl. Und auch der Ausblick auf das Geschäftsjahr 2018 konnte überzeugen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 23.930,15 0,02 5,17 -3,19 S&P-500 2.629,73 -0,23 -5,94 -1,64 Nasdaq-Comp. 7.088,15 -0,18 -12,75 2,68 Nasdaq-100 6.643,48 -0,02 -1,00 3,86 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 854 Mio 914 Mio Gewinner 1.227 1.402 Verlierer 1.717 1.523 Unverändert 118 149

Die Indizes an der Wall Street haben uneinheitlich, aber wenig verändert geschlossen. Dabei legten sie eine schwungvolle Erholung im Tagesverlauf hin. Nach kräftigen Verlusten im Mittagsgeschäft von über eineinhalb Prozent schaffte der Dow noch ein paar Pünktchen Plus. Teilnehmer sprachen von einer erheblichen Widerstandskraft des Marktes, denn die Vorgaben waren keineswegs berauschend. Die Erholung im Tagesverlauf sei vor allem technischer Natur gewesen, sagten Teilnehmer. Die 200-Tagelinie sei im Dow und im S&P-500 knapp verteidigt worden. Mit einem Plus von 9,5 Prozent wurden die Quartalszahlen von Blue Apron belohnt. Dagegen lag die Teva-Aktie nach Zahlen des Generikaherstellers 4,4 Prozent im Minus. Verhalten reagierten die Anleger auf die Zahlen des Chemiekonzerns Dowdupont. Die Aktie legte 0,2 Prozen zu. AIG sackten um 5,3 Prozent ab. Das Ausmaß der Erholung sei geringer als die Investoren erwartet hatten, so kommentierte JP Morgan die enttäuschenden Quartalszahlen des Versicherers.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,48 -0,4 2,48 127,8 5 Jahre 2,78 -1,9 2,80 85,3 7 Jahre 2,89 -2,4 2,92 64,7 10 Jahre 2,95 -2,2 2,97 50,1 30 Jahre 3,12 -2,4 3,15 5,5

Staatsanleihen waren wieder gefragt. Sie profitierten laut Marktteilnehmern von den schwächeren europäischen Inflationsdaten und von den Refundierungsplänen des US-Finanzministeriums. Dieses will im kommenden Quartal weniger Schulden machen als erwartet. Steigende Notierungen drückten die Rendite zehnjähriger US-Anleihen um 2 Basispunkte auf 2,95 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 10:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,1983 -0,0% 1,1987 1,1999 -0,3% EUR/JPY 130,71 -0,1% 130,88 131,59 -3,4% EUR/GBP 0,8825 -0,1% 0,8831 0,8808 -0,7% GBP/USD 1,3577 +0,0% 1,3574 1,3622 +0,4% USD/JPY 109,09 -0,1% 109,18 109,66 -3,1% USD/KRW 1076,50 +0,1% 1075,33 1074,94 +0,9% USD/CNY 6,3490 -0,1% 6,3537 6,3555 -2,4% USD/CNH 6,3474 +0,0% 6,3452 6,3557 -2,6% USD/HKD 7,8498 +0,0% 7,8494 7,8492 +0,5% AUD/USD 0,7541 +0,1% 0,7531 0,7527 -3,5% NZD/USD 0,7021 -0,3% 0,7042 0,7020 -1,1% Bitcoin BTC/USD 9.618,73 -0,6% 9.677,63 9.248,16 -29,6%

Der Dollar bewegte sich volatil und spiegelte damit die Unsicherheit der Anleger, gerade auch mit Blick auf die künftige Geldpolitik. Nachdem der Euro im Tageshoch mehrfach knapp über die 1,20er Marke gestiegen war, fiel er wieder zurück auf 1,1988. Schwächere Inflationsdaten aus der Eurozone hatten die Gemeinschaftswährung aber unmittelbar nicht belastet.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,50 68,43 +0,1% 0,07 +14,1% Brent/ICE 73,67 73,62 +0,1% 0,05 +12,9%

Am Ölmarkt wurden Gewinne verzeichnet. Ein stützendes Thema war weiter die bevorstehende Entscheidung über Fortbestehen oder Aufkündigung des Atomabkommens mit Iran. US-Präsident Donald Trump muss darüber bis zum 12. Mai entscheiden. Wenn das Abkommen aufgekündigt würde, dürften neue Sanktionen gegen Teheran verhängt werden und in der Folge weniger iranisches Öl auf den Markt kommen. Der Preis für ein Barrel US-Rohöl der Sorte WTI stieg um 0,8 Prozent auf 68,49 Dollar. Brent gewann 0,5 Prozent auf 73,72 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.312,85 1.312,14 +0,1% +0,72 +0,8% Silber (Spot) 16,46 16,44 +0,1% +0,02 -2,8% Platin (Spot) 902,15 905,50 -0,4% -3,35 -2,9% Kupfer-Future 3,08 3,06 +0,7% +0,02 -7,1%

Gold erholte sich derweil. Der Preis für eine Feinunze stieg um 0,5 Prozent auf 1.312 Dollar. Händler sprachen von Erleichterung darüber, dass die Fed kein aggressiveres Vorgehen angedeutet habe. Höhere Zinsen sind tendenziell negativ für Gold, das selbst keine Zinsen abwirft.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

INNENPOLITIK VENEZUELA

Vor der Präsidentschaftswahl in Venezuela hat die Opposition die Bevölkerung zu einem Boykott der Wahl aufgerufen. "Nehmen Sie nicht teil und lassen Sie die Straßen leer", forderte das Oppositionsbündnis Tisch der demokratischen Einheit.

HANDELSKONFLIKT USA

Brasilien ist nach eigenen Angaben von den USA ein Ultimatum bei den angedrohten Strafzöllen auf Stahl und Aluminium gestellt worden. US-Angaben, wonach eine Handelsvereinbarung mit Brasilien kurz vor dem Abschluss stehe, seien einseitig, es handele sich um ein "Ultimatum", sagte eine Quelle in der brasilianischen Regierung AFP.

GELDPOLITIK/INFLATION AUSTRALIEN

Die australische Zentralbank hat ihren Inflationsausblick angehoben und angedeutet, dass im Falle einer anhaltend guten wirtschaftlichen Entwicklung eine Zinsanhebung nötig werden könnte. Allerdings stehe eine mögliche Leitzinserhöhung nicht kurzfristig im Raum.

KONJUNKTUR CHINA

Bei den chinesischen Dienstleistern hat die Geschäftsaktivität im April stärker angezogen als im Vormonat. Der privat erhobene Caixin-Einkaufsmanagerindex für den Servicesektor stieg im vergangenen Monat auf 52,9 (März: 52,3) Punkte. Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex war im April auf 54,8 (Vormonat: 54,6) Punkte gestiegen. Dieser Indikator ist stärker auf in Staatsbesitz befindliche Großunternehmen ausgerichtet.

INFLATION PHILIPPINEN

Verbraucherpreise Apr +4,5% gg Vorjahr (PROG +4,5%)

BAYER

leitet die vollständige Trennung von ihrer einstigen Tochter Covestro ein und veräußert im beschleunigen Bookbuilding-Verfahren einen 14,2-prozentigen Anteil. Die Platzierung der rund 29 Millionen Aktien mit einem angestrebten Volumen von etwa 2,2 Milliarden Euro startete laut Bayer am Donnerstag nach Marktschluss und ist ausschließlich an institutionelle Investoren gerichtet.

VOLKSWAGEN

Die Aktionäre haben die im vergangenen Jahr amtierenden Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat trotz Kritik mit großer Mehrheit entlastet. Auf die Entlastung der einzelnen Manager entfielen bei der Hauptversammlung am Donnerstag in Berlin jeweils rund 99 Prozent der Stimmen. Ex-Volkswagenchef Martin Winterkorn ist indes wegen des Abgasskandals in den USA angeklagt worden. Winterkorn und fünf weitere VW-Manager hätten "bewusst und absichtlich Betrug begangen", um die US-Abgasvorschriften zu umgehen, hieß es in einer bei Gericht in Detroit eingereichten Anklageschrift.

TWITTER

Wegen einer internen Sicherheitslücke hat der Online-Kurzmitteilungsdienst Twitter seine rund 330 Millionen Nutzer aufgefordert, vorsichtshalber ihre Passwörter zu ändern.

