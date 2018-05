Basel - Im Zuge der strategischen Phase "Simply Safe" arbeitet der Versicherer Baloise an der digitalen Transformation ihres Geschäfts. Neben Investitionen in Start-ups und internen Weiterentwicklungsinitiativen sind Partnerschaften ein wichtiger Pfeiler der Strategie. Mit der digitalen Gegenstands-Management Plattform "Valoo" ist die Baloise in der Schweiz nun eine weitere Partnerschaft mit Zukunftspotenzial eingegangen, die das Leben ihrer Kunden einfacher machen wird.

Valoo (zuvor CBien) ist ein aus Frankreich stammendes Start-up, das Nutzern mit seiner App die Möglichkeit gibt, Einzelgegenstände vom Kauf bis hin zu einem allfälligen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...