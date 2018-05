Zürich (awp) - Bei Allianz Global Investors übernimmt Christian Leger die Leitung des Bereichs Retail Wholesale in der Schweiz. In seiner neuen Funktion arbeitet er von Zürich aus, wie es in einer Medienmitteilung vom Freitag heisst. Leger hat zuvor über 16 Jahre bei der Investmentgesellschaft Capital Group gearbeitet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...