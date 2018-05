Die Manz AG (ISIN: DE000A0JQ5U3), ein weltweit agierender Hightech-Maschinenbauer, hat im Geschäftsbereich Electronics von einem globalen Elektronikkonzern einen Großauftrag im zweistelligen Millionen-Euro-Bereich erhalten. Bestandteil des Auftrags zur Herstellung des zentralen Kontaktiersystems für Batteriezellen in der Elektromobilität ist die modular aufgebaute Montagelinie LightAssembly. Kontaktiersysteme werden in den elektrischen Energiespeicher integriert, um etwa Reihen- oder Parallelschaltung von Lithium-Ionen-Batteriezellen zu ermöglichen oder Spannungsmessungen in jeder Zelle und Temperaturmessungen im Modul vorzunehmen. Die Erteilung des Gesamtauftrags wird in zwei gleiche Teile gesplittet: die erste Tranche hat die Manz AG bereits erhalten, ...

