Die britische Investmentbank Barclays hat Bayer nach Zahlen zum ersten Quartal von "Underweight" auf "Equal Weight" hochgestuft und das Kursziel von 95 auf 100 Euro angehoben. Der Pharma- und Agrochemiekonzern habe zuletzt eine Reihe operativer Rückschläge erlitten, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die angepeilte Übernahme von Monsanto würde jedoch positiv wirken. Das vereinte Unternehmen dürfte in den kommenden Jahren den Gewinn je Aktie stärker erhöhen als die Wettbewerber./bek/zb Datum der Analyse: 04.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0018 2018-05-04/08:51

ISIN: DE000BAY0017