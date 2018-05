Der letzte Handelstag der Woche am deutschen Aktienmarkt steht unter einem guten Stern. Der Grund: Der amerikanische Leitindex hat am Donnerstag im Tagesverlauf seine Verluste wieder komplett wettgemacht und minimal im Plus geschlossen. Da die Europa-Börsen schon zu hatten, gehen die Kursgewinne auf das heutige Konto. Der DAX bekommt für sein technisches Verhalten eine Eins mit Sternchen.

