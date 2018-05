Ein Software-Unternehmen in ein Hardware-Unternehmen zu verwandeln ist einfacher gesagt als getan, aber der Versuch von Facebook (WKN:A1JWVX), Virtual Reality (VR) zum Social Media-Imperium des Unternehmens hinzuzufügen, kann eine Herkulesaufgabe sein. Technologieunternehmen sind einfach nicht dafür geschaffen, strategische Übergänge zu machen, wie es Facebook versucht, und es kann strukturelle Gründe dafür geben, dass es in der virtuellen Realität scheitern wird. Wir haben schon ähnliche Geschichten gesehen. IBM dominierte im Bereich von frühen Großrechnern, gab den Personal Computer (PC) jedoch an Microsoft und Intel ab, weil das Unternehmen sich nicht an die Bedürfnisse des PC-Marktes anpassen konnte. Microsoft dominierte die PC-Software, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...