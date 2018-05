Seit der Präsentation der Plattform Industrie 4.0 durch die Bundeskanzlerin Angela Merkel auf der Hannover-Messe Industrie im Jahre 2013 werden Schlagworte wie "Big Data" und "Internet der Dinge" (IoT) auf unterschiedlichste Weise ausgelegt. Jeder hat eine eigene Vorstellung von "Big Data" und manche stehen dem Neuen aus Unwissenheit und Unsicherheit mit großen Vorbehalten und Ablehnung gegenüber. In Elektronik produzierenden Unternehmen werden bereits seit vielen Jahrzehnten große Datenmengen generiert, strukturiert gespeichert und systematisch für die Prozessoptimierung ausgewertet. Eine treibende Kraft hierfür ist die mit der Produkthaftung zusammenhängende Forderung nach lückenloser Traceability - der Anspruch, fehlerhafte Baugruppen zu deren Hersteller zurückverfolgen zu können und dort die Suche nach dem Verantwortlichen möglicherweise sogar bis zum Rohstoffproduzenten fortzusetzen. Dabei geht es nicht in erster Linie darum, einen Schuldigen zu identifizieren, sondern vielmehr darum, die Ursache des Produktfehlers ausfindig zu machen und korrigierende Maßnahmen zu definieren, die das erneute Auftreten des Fehlers zuverlässig verhindern. Aber was hat das jetzt mit "Time to Market" zu tun?

"Time to Market" beschreibt den Zeitraum von der Produkt-Idee bis zur Lieferung der ersten serienproduzierten Auftragsmenge und nicht den Zeitraum, in dem sich schon viele Serienprodukte im Umlauf befinden. Um möglichst alle Wettbewerbsvorteile ausschöpfen zu können, muss dieser Zeitraum möglichst kurz sein. Gewinner ist derjenige, der sein attraktives Produkt von vornherein robust und kostengünstig produzierbar gestaltet. Wer bis zur Serienreife mehrere Produktoptimierungszyklen durchlaufen muss, der wird gnadenlos von effizienter arbeitenden Wettbewerbern überholt. Es geht also darum, möglichst detaillierte Erkenntnisse über die zur Verfügung stehenden Prozesse und deren Risiken sowohl in die Konzeptphase als auch in die Designphase einfließen zu lassen. Im Folgenden wird beschrieben, welche Art von Daten im Fertigungsprozess wie gesammelt und ausgewertet und auf welchem Wege diese aus der Fertigung an die Entwicklung übergeben werden können.

Der Produktentstehungsprozess

Es gibt umfangreiche Literatur, die sich mit dem Produktentstehungsprozess befasst, daher soll hier nur kurz erwähnt werden, dass es sich dabei um die systematische Vorgehensweise handelt, mit der ein Produkt von der Idee bis zur Serienreife entwickelt wird. Je nachdem, um welche Art von Produkt es sich handelt, ist der Prozess mehr oder weniger komplex. Sicherlich sind die Anforderungen an ein einfaches Spielzeug weniger umfangreich als die Anforderungen an ein Fahrzeug oder gar ein Raumfahrzeug, bei deren Versagen unmittelbar Menschenleben gefährdet sind.

Ein wichtiger Teilprozess des PEP sind die Fehlermöglichkeiten und -einfluss-Analyse (FMEA). Hierbei geht es um Workshops, in denen Experten aus allen Unternehmensbereichen - bei Inanspruchnahme von EMS-Dienstleistungen auch den Experten des Dienstleistungsunternehmens - gemeinsam mögliche Fehlerrisiken identifizieren, diese bewerten und je nach Einstufung des Risikos Vermeidungsmaßnahmen ...

