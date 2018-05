FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem Plus des Vortages legt der Bund-Future am Freitag im frühen Geschäft noch etwas zu. Die deutlich niedriger als erwartet ausgefallenen europäischen Verbraucherpreise hatten am Donnerstag beflügelt. Diese hatten nach Aussage der BayernLB die Spekulationen auf einen noch graduelleren Ausstiegspfad der EZB nach dem erwarteten Ende der Wertpapierkäufe im Dezember 2018 genährt.

Am Nachmittag steht der US-Arbeitsmarktbericht im Fokus. Die Daten dürften das Bild einer schrittweise weiter zulegenden US-Inflation stützen und die Zuversicht in vier Zinsschritte der US-Notenbank in diesem Jahr nochmals untermauern.

Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures steigt um sechs Ticks auf 159,23 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 159,26 Prozent und das -tief bei 159,14 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 22.715 Kontrakte. Der BOBL-Futures gewinnt zwei Ticks auf 131,2 Prozent.

