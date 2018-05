Zürich - Die Lage bei den Unternehmen in der Schweiz ist gut. Das schlägt sich auf ihre Beschäftigungsplanungen nieder. Der KOF Beschäftigungsindikator notiert weiterhin im positiven Bereich. Einzig der Detailhandel und das Gastgewerbe hinken hinterher.

Mit einer Notierung von 3.6 Punkten liegt der KOF Beschäftigungsindikator im 2. Quartal 2018 nahezu auf dem Wert wie vor drei Monaten (3.4 Punkte, revidiert von 2.8). Seit gut einem halben Jahr gibt es in der Schweiz nunmehr mehr Firmen, die an einen Stellenaufbau denken oder diesen konkret planen als Firmen, welche die Anzahl an Stellen reduzieren wollen. Die optimistischen Beschäftigungserwartungen ...

