Die Tochter der europaweit tätigen Investmentgruppe AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8), AKAD Bildungsgesellschaft mbH, hat kürzlich mit der AKAD University gleich mehrere Auszeichnungen erhalten: So hat ihr das eLearning Journal auf der weltweit bedeutendsten Bildungsmesse didacta den eLearning Award 2018 in der Kategorie "Digitales Studienmodell" verliehen. Die AKAD University habe mit der Weiterentwicklung des virtuellen AKAD Campus die "Effizienz und die Studierbarkeit des Fernstudiums für die Studierenden auf eine neue Stufe gestellt", heißt es in der Projektvorstellung auf dem Portal des eLearning Journals. Und weiter: "Der Studierende kann wesentlich effizienter und individueller gemäß seinem persönlichen Lernverhalten und Lerntempo durch das gesamte Studium begleitet ...

