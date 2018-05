Das Analysehaus RBC Capital hat die Einstufung für Gea Group nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Die Aufträge, der Umsatz und der operative Gewinn (Ebitda) deckten sich in etwa mit den Mitte April veröffentlichten Eckdaten des Anlagenherstellers, schrieb Analyst Wasi Rizvi am Freitag in einer ersten Einschätzung. Positiv sei die Marge von 9,1 Prozent, von der die operativen Barmittel profitierten./bek/tav Datum der Analyse: 04.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0034 2018-05-04/09:59

ISIN: DE0006602006