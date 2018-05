Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Swiss Re nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 110 Franken belassen. Der Nettogewinn des Rückversicherers sei wegen einer Änderung der Rechnungslegung in den USA geringer ausgefallen als gedacht, schrieb Analyst Edward Morris am Freitag in einer ersten Einschätzung. Auf vergleichbarer Basis sei die Entwicklung aber deutlich stärker gewesen. Die Schaden-Kosten-Quote im Schaden- und Unfallgeschäft sei besser ausgefallen als erwartet, und die Lebens- und Kranken-Rückversicherung entwickle sich weiterhin gut./bek/stw Datum der Analyse: 04.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0035 2018-05-04/10:00

ISIN: CH0126881561