Das Analysehaus RBC Capital hat die Einstufung für IAG nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 675 Euro belassen. Die teils ins erste Quartal gefallenen Osterferien hätten der Fluggesellschaft in die Karten gespielt, schrieb Analyst Damian Brewer am Freitag in einer ersten Einschätzung, denn IAG sei stark im Ferienfluggeschäft aktiv. Im Unterschied zu Air France-KLM und Lufthansa dürfte es IAG jedoch mit einem schwächeren konjunkturellen Umfeld zu tun bekommen, vor allem der konzerneigene Gewinntreiber British Airways./bek/stw Datum der Analyse: 04.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: ES0177542018