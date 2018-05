Die Regierung will mehr Geld für die Bundeswehr ausgeben. Aber wie? Ein internes Strategiepapier empfiehlt einen Neuanfang beim Rüstungskauf.

Wenn Ursula von der Leyen über ihre Arbeit als Verteidigungsministerin spricht, vergleicht sie die Reform der Bundeswehr manchmal mit der Familienpolitik. In beiden Fälle gehe es um das gleiche Prinzip: Modernisieren, um zu erhalten, sagte sie kürzlich in einem Interview. Als Familienministerin hatte von der Leyen einen Rechtsanspruch auf Kita-Plätze durchgesetzt. Das wurde erst kaum wahrgenommen, führte dann aber zu einem massiven Ausbau der Kinderbetreuung, weil die Kommunen eine Klagewelle fürchteten. Inzwischen arbeiten in Deutschland fast so viele Beschäftigte als professionelle Erzieher wie in der Automobilindustrie.

Im neuen Amt muss von der Leyen weniger Druck aufbauen. Das übernimmt gerade Donald Trump für sie. Als der US-Präsident Ende vergangener Woche Bundeskanzlerin Angela Merkel empfing, machte er erneut deutlich, dass seine Regierung vom deutschen Nato-Partner mehr Ausgaben für die Bundeswehr erwartet - und sonst womöglich Konsequenzen in sachfremden Feldern wie der Handelspolitik ziehen würde. Trotz aller Vorsicht, die bei Aussagen von Trump immer angebracht ist: Im Ringen mit Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) um den nächsten Bundeshaushalt hilft Trumps Drängeln der Verteidigungsministerin.

Die Sozialdemokraten wollen zwar kurzfristig mehr für Verteidigung ausgeben, auf Dauer sollen die Ausgaben nach Scholz' bisheriger Planung aber wieder zurückgehen (siehe Grafik). Damit würde sich Deutschland wieder weiter von der Verabredung der Nato-Staaten entfernen, mittelfristig zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...