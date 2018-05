Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lanxess nach Zahlen und einer Anhebung der Jahresprognose auf "Neutral" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Der Spezialchemiekonzern habe im ersten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zwar habe der Umsatz wegen des Gegenwindes durch den starken Euro und beim Gemeinschaftsunternehmen Arlanxeo die Markterwartungen nicht ganz erreicht, doch sei der Konzern viel profitabler gewesen als gedacht. Beim Gewinn blieb also mehr hängen als vor einem Jahr./mis/tih Datum der Analyse: 04.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0042 2018-05-04/10:15

ISIN: DE0005470405