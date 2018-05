Der US-Dollar Index, der die Stärke des USD gegenüber seinen 6 wichtigsten Rivalen darstellt, kann das Tageshoch im Bereich der 92,50 testen, da sich der Greenback auf breiter Front erholt. US-Dollar schaut auf NFP Nach dem leichten Abverkauf am Donnerstag, meldet sich der Index mit positiver Dynamik zurück und so notiert er am oberen Ende seiner Wochenrange, ...

