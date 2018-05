Der neue Bundesobmann der Sparkassen spricht über Filialschließungen, wo Volksbanken einen Vorsprung haben - und warum er Fintechs nicht fürchtet.

Seit Anfang des Jahres ist Walter Strohmaier Bundesobmann der deutschen Sparkassen. Der 52-Jährige ist Chef der Sparkasse Niederbayern-Mitte aus Straubing an der Donau. Mit erst 35 Jahren führte er die Sparkasse Dingolfing-Landau - und gilt damit als jüngster Sparkassenchef überhaupt.

Für Aufmerksamkeit sorgte Strohmaier vor einem Jahr, als die Sparkasse einen Tag lang "Pizza Draghi" im Angebot hatte. Er wollte mit der Aktion die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank unter ihrem Chef Mario Draghi verurteilen. Namhafte EZB-Vertreter hätten den Sparkassen immer wieder ans Herz gelegt, "unser Geschäftsmodell zu überprüfen, da wir zu einseitig vom Zinsgeschäft abhängig seien".

Herr Strohmaier, die Sparkassen schimpfen über die niedrigen Zinsen und über zunehmende Regulierung. Trotzdem haben sie im vergangenen Jahr zusammen 2,2 Milliarden Euro verdient. Das Klagen kann man ihnen kaum mehr abnehmen.Ich will auch gar nicht über die Niedrigzinsen lamentieren. Wir sind auch bei dauerhaft niedrigen Zinsen überlebensfähig, aber die Sparkassen müssen mit dieser betriebswirtschaftlichen Herausforderung umgehen. Teils sind die Niedrigzinsen nur ein Beschleuniger von Anpassungen, die auch bei den Sparkassen vermutlich ohnehin gekommen wären. Wir müssen unsere Preispolitik und unsere Kosten anschauen und uns überlegen, welche Strukturen wir uns als Sparkassenorganisation noch leisten können.

Heißt das, dass die Kunden mit höheren Bankgebühren rechnen müssen? Viele Sparkassen haben ja bereits die Entgelte für Girokonten erhöht.Ich kann nur sagen: Girokonten sind eine Dienstleistung, die den Kunden etwas wert sein sollte. Auch die Sparkasse Niederbayern-Mitte hat die Preise angehoben und wir haben keine Kunden verloren, weil wir versuchen, unseren Kunden einen Mehrwert zu bieten.

Die Sparkasse Niederbayern-Mitte hat auch ein Kontomodell, bei dem Kunden fünfmal im Monat gratis Geld abheben können, ab dann kostet jede Barabhebung am Geldautomaten 25 Cent. Solche Gebühren werden stark kritisiert.Die Sparkasse hat über 30 verschiedene Preismodelle beziehungsweise Produktvarianten für Girokonten und in einem Modell davon gibt es diese Regelung. Dieses Modell ist durchaus beliebt, wenn fünf Barabhebungen ausreichend sind und man dafür einen geringeren Grundpreis hat. Es gibt auch Kunden, zum Beispiel Vereine, die in der Regel kein Bargeld abheben. Wir haben unterschiedliche Konten, um den verschiedenen Kundenwünschen gerecht zu werden. Das Entscheidende ist, dass eine Sparkasse ...

