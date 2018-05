Nevada ist der viertgrößte Goldproduzent der Welt. Mit dem Carlin-Trend verfügt der US-Bundesstaat über eine der ergiebigsten Goldquellen überhaupt. Dementsprechend wetteifern Goldexplorer um jeden Meter Land in der Wüstenregion.

Nevada: Kein Silver-State mehr

Nevada ist einer der großartigsten Orte, um Gold zu suchen. Der US-Bundesstaat hat sich von seinem Spitznamen "The Silver State" scheinbar weit entfernt! Würde man Nevada losgelöst von den USA betrachten, wäre es heute nach China, Australien und Russland der viertgrößte Goldproduzent der Welt. Allein der inzwischen weltberühmte Carlin-Trend kommt heute schon auf 180 Mio. Unzen an gefördertem Gold, wie Daten des US Geological Survey (USGS) zeigen. Heute gilt das etwa 5 Meilen breite und 40 Meilen lange Gebiet als die zweitgrößte Goldregion der Welt nach dem Witswatersrand-Becken in Südafrika. Rechnet man die Goldproduktion auf die Fläche um, liegt Nevada sogar an der Spitze, wie diese Graphik des USGS zeigt.

Der Kampf um jeden Claim

Allerdings ...

Den vollständigen Artikel lesen ...