Covestro-Puts mit 111%-Chance bei Kursrückgang auf 69,14 EUR

Laut einer im BNP-Newsletter "DailyAktien" veröffentlichten Analyse könnte sich die Schwäche bei der Covestro-Aktie (ISIN: DE0006062144) weiter fortsetzen. Hier die Analyse:

"Rückblick: Covestro erreichte am 19. Januar 2018 ein Hoch bei 95,78 EUR. Anschließend bildete die Aktie ein Doppeltop aus. Am 26. März 2018 fiel sie erstmals per Tagesschlusskurs unter die Nackenlinie bei 81,38 EUR. Nach einem Tief bei 77,56 EUR kam es zwar noch einmal zu einer Erholung, aber am 26. April 2018 durchbrach der Wert dieses Tief bei 77,56 EUR. Zuletzt erholte sich Covestro zwar wieder leicht, scheint aber an der Marke bei 77,56 EUR zu scheitern.

Ausblick: Covestro dürfte in den nächsten Tagen weiter unter Druck stehen. Abgaben in Richtung 69,14 EUR sind möglich. Dort liegt das rechnerische Kursziel aus dem Doppeltop. Eine Rückkehr über 77,56 EUR würde das Chartbild zwar verbessern, aber Kursgewinne über 81,36 EUR hinaus erscheinen auch denn erst einmal unwahrscheinlich."

Gibt der Kurs der Covestro-Aktie in spätestens einem Monat auf 69,14 Euro nach, dann wird sich ein Investment in Short-Hebelprodukte rentieren.

Put-Optionsschein mit Basispreis bei 75 Euro

Der BNP-Put-Optionsschein auf die Covestro-Aktie mit Basispreis bei 75 Euro, Bewertungstag 20.7.18, BV 0,1, ISIN: DE000PP7DBX2, wurde beim Aktienkurs von 75,76 Euro mit 0,40 - 0,41 Euro gehandelt.

Wenn die Covestro-Aktie in spätestens einem Monat auf 69,14 Euro nachgibt, dann wird sich der handelbare Preis des Puts bei etwa 0,71 Euro (+73 Prozent) befinden.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 80,94 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Put auf die Covestro-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 80,94 Euro, BV 0,1 ISIN: DE000MF5T4B2, wurde beim Aktienkurs von 75,76 Euro mit 0,55 - 0,56 Euro taxiert.

Bei einem Kursrutsch der Covestro-Aktie auf 69,14 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Puts - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darüber hinaus ansteigt - auf 1,18 Euro (+111 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Covestro-Aktien oder von Hebelprodukten auf Covestro-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de