Linz - Seit Jahresanfang hat die Türkische Lira (TRY) zur Europäischen Gemeinschaftswährung 13% an Wert verloren, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Dabei sei EUR/TRY von 4,50 auf 5,10 gestiegen. Allein seit Anfang Mai notiere der EUR/TRY Kurs um fast 4% fester. Standard & Poor habe die Bonität der Türkei auf "BB-" herabgestuft. Damit dürften viele Investoren türkische Staatsanleihen nicht mehr zeichnen. Präsident Erdogan bremse die Notenbank und verlange weitere Zinssenkungen. Dass er dabei die schon überhitzte Wirtschaft weiter ankurbele, dürfte ihm nicht bewusst sein. Obwohl die Inflation im April um über 10% gegenüber dem Vormonat gestiegen sei, halte sich die Notenbank mit den notwendigen Zinserhöhungen zurück. Die Türken würden in Sachwerte flüchten und sich so gegen die Währungsabwertung und Inflation stemmen. Im ersten Quartal sei die Nachfrage nach Gold deshalb um 34% gestiegen. (04.05.2018/alc/a/a)

Den vollständigen Artikel lesen ...