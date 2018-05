Bad Marienberg - Die Erste Group (ISIN AT0000652011/ WKN 909943) hat eine Pressemitteilung zu den Quartalszahlen Q1/2018 veröffentlicht:Der Zinsüberschuss stieg - vor allem in Tschechien und in Österreich - auf EUR 1.082,6 Mio. (+3,0%; EUR 1.051,3 Mio.). Der Provisionsüberschuss erhöhte sich auf EUR 478,6 Mio. (+4,6%; EUR 457,7 Mio.). Starke Anstiege gab es bei den Erträgen aus der Vermögensverwaltung sowie im Kreditgeschäft. Während sich das Handelsergebnis deutlich auf EUR 11,3 Mio. (EUR 48,6 Mio.) verringerte, verbesserte sich gleichzeitig die Position Gewinne/Verluste aus Finanzinstrumenten, erfolgswirksam zum Fair Value bilanziert. Die Betriebserträge stiegen auf EUR 1.651,6 Mio. (+2,1%; EUR 1.617,5 Mio.). Der höhere Verwaltungsaufwand von EUR 1.065,0 Mio. (+4,6%; EUR 1.018,3 Mio.) war neben höheren Sachaufwendungen und Abschreibungen (+3,6% bzw. +1,5%) vor allem auf gestiegene Personalaufwendungen in Höhe von EUR 604,5 Mio. (+5,7%; EUR 571,7 Mio.) zurückzuführen. In den Sachaufwendungen wurden bereits fast gänzlich die für 2018 erwarteten Aufwendungen für Beitragsleistungen in Einlagensicherungssysteme in Höhe von EUR 74,2 Mio. (EUR 64,7 Mio.) verbucht. Insgesamt resultierte daraus ein Rückgang im Betriebsergebnis auf EUR 586,6 Mio. (-2,1%; EUR 599,2 Mio.). Die Kosten-Ertrags-Relation stieg auf 64,5% (63,0%).

Den vollständigen Artikel lesen ...