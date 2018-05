Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Munich Re nach vorläufigen Zahlen für das erste Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 211 Euro belassen. Analyst Ivan Bokhmat senkte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzung für die Verlustquote im Schaden-Unfall-Rückversicherungsgeschäft wegen der geringeren Zahl an Naturkatastrophen./ajx/tih Datum der Analyse: 03.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

