Die USA lassen nicht locker: Das Justizministerium hat die Ermittlungen im VW-Abgasskandal ausgeweitet - nun ist auch Ex-Konzernchef Winterkorn unter den Angeklagten. Die wichtigsten Antworten.

Es ist die mit Abstand hochkarätigste Anklage im "Dieselgate"-Verfahren: Das US-Justizministerium will nun auch den früheren VW-Konzernchef Martin Winterkorn strafrechtlich belangen. Im Falle einer Verurteilung droht im eine lange Haftstrafe. Die wichtigsten Antworten im Überblick:

Was werfen die US-Ermittler Winterkorn vor?

Der Ex-VW-Chef ist in vier Punkten angeklagt. Im Kern werden dem 70-Jährigen Betrug sowie Verschwörung zum Verstoß gegen Umweltgesetze und zur Täuschung der Behörden vorgeworfen. Das geht aus der Anklageschrift hervor, die das zuständige Bezirksgericht in Detroit am Donnerstag veröffentlichte. Die Strafanzeige gegen Winterkorn in den USA wurde laut Staatsanwaltschaft bereits im März gestellt, die erweiterte Anklageschrift aber erst jetzt enthüllt und damit öffentlich gemacht.

Die US-Ermittler gehen davon aus, dass Winterkorn im Mai 2014 und Juli 2015 über die Abgasmanipulationen informiert wurde. Er habe dann mit anderen Führungskräften entschieden, die illegale Praxis fortzusetzen. Die beiden Daten spielen in der Aufarbeitung der Abgasaffäre eine wichtige Rolle: Im Mai 2014 soll er in seiner "Wochenend-Post" schriftlich über die Vorgänge informiert worden sein, im Juli 2015 bei einem Treffen in Wolfsburg - damals soll auch der heutige VW-Chef Herbert Diess anwesend gewesen sein.

Was droht Martin Winterkorn?

Ihm drohen einem Gerichtssprecher zufolge bei einer Verurteilung bis zu 25 Jahre Haft und eine Geldstrafe von bis zu 275.000 Dollar. Dabei handele es sich um das Maximum laut Strafgesetzbuch. Doch damit eine mögliche Strafe auch Auswirkungen hat, müssten die Ermittler ...

Den vollständigen Artikel lesen ...