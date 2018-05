"Martin Winterkorn hat Glück, dass er jetzt nicht in den USA ist." So kommentieren deutsche Medien die am Donnerstag veröffentlichte Anklageschrift gegen Martin Winterkorn. Ein US-Bundesgericht in Detroit wirf dem ehemaligen Volkswagen-Chef Verschwörung und Betrug vor. Bei den Abgasmanipulationen des VW-Konzerns seien die US-Behörden massiv hintergangen worden. Bei Verurteilung drohen Winterkorn bis zu 25 Jahre Haft und eine Geldstrafe von maximal 275.000 Dollar, wie ein Gerichtssprecher verlauten ... (Claudia Wallendorf)

