Bei Infineon gab es am Donnerstag neue Quartalszahlen. Vorab: Bei Infineon weicht das Geschäftsjahr vom Kalenderjahr ab - die neuen Zahlen sind die zum "zweiten Quartal" (des Infineon-Geschäftsjahres). Und wie fielen die Zahlen aus? "Infineon setzt seinen profitablen Wachstumskurs fort", so hieß es vom Vorstandsvorsitzenden von Infineon als Kommentar zu den neuen Quartalszahlen. Der Umsatz lag demnach bei 1,836 Mrd. Euro und das "Segmentergebnis" bei 314 Mio. Euro. Was bedeutet das für den verwässerten ... (Peter Niedermeyer)

