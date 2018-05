Von BASF gab es am Donnerstag interessante Neuigkeiten: Und zwar gab das Unternehmen bekannt, mit Solenis eine Vereinbarung "über einen Zusammenschluss des BASF-Geschäfts für Wet-End Papier- und Wasserchemikalien mit Solenis" unterzeichnet zu haben. Dies soll dadurch geschehen, dass BASF seine genannten Geschäftsbereiche in das gemeinsame Unternehmen einbringt und dafür im Gegenzug 49% daran halten wird. Dieses gemeinsame Unternehmen soll unter dem Namen "Solenis" auftreten - der Name ist in ... (Peter Niedermeyer)

