Freenet-Aktien haben am Freitag nach am Vorabend vorgelegten Zahlen unter Druck gestanden. Am Vormittag rutschten die Papiere des Mobilfunkers um bis zu 5 Prozent ab. Analyst Joshua Mills von Goldman Sachs bekräftigte in einem Kommentar zu den Ergebnissen des ersten Quartals seine Verkaufsempfehlung.

Das bereinigte operative Ergebnis habe die Erwartungen zwar vor allem wegen des schwachen TV-Geschäfts verfehlt, so der Experte. Mit dem fehlenden Wachstum im Mobilfunkbereich habe sich aber auch das zweite Problem von Freenet bestätigt. Das Geschäft als Wiederverkäufer sei im langfristigen Abschwung.

Mit seinem Kursziel von 21 Euro signalisiert Mills einen möglichen Rutsch um weitere 16 Prozent auf das Niveau von November 2014. Das Papier gehört mit einem Abschlag von jetzt rund 18 Prozent ohnehin bereits zu den schwächsten Titeln im TecDax./ag/zb

