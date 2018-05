Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Infineon nach Quartalszahlen auf "Buy" belassen. Der Hersteller von Halbleitern habe sehr starke Ergebnisse publiziert, schrieb Analyst Johannes Schaller in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der angehobene Ausblick stütze sich vor allem auf eine Beschleunigung des Booms im Segment Automotive. Er begrüße in dieser Hinsicht die Klarheit, für die Infineon gesorgt habe./bek/tav Datum der Analyse: 04.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0055 2018-05-04/10:57

ISIN: DE0006231004