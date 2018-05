Einige Fakten über Bitcoin (BTC-USD) sind an dieser Stelle ziemlich bekannt, wie die mysteriöse Herkunft der digitalen Währung und die Tatsache, dass ein paar Dollar, die vor ein paar Jahren in Bitcoin investiert wurden, heute Millionen wert wären. Allerdings gibt es einige Fakten, die nicht so bekannt sind, wie z. B. wie viel von der Währung man als Investor besitzt, und dass die Leute schon mehr als 50 US-Dollar pro Transaktion bezahlt haben. Hier sind die Details über diese und zwei andere weniger bekannte Bitcoin-Fakten. Bitcoins Schöpfer könnte heute ein Vermögen von etwa 9 Milliarden US-Dollar haben Zu diesem Zeitpunkt ...

