Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Daimler nach einem Treffen mit Managern des Autobauers auf "Buy" belassen. Diese hätten sich optimistisch gezeigt, dass die Gewinndynamik in den kommenden Quartalen anziehen werde, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Freitag vorliegenden Studie. Beeindruckend sei zudem der Bestand an freien Barmitteln in Höhe von 1,8 Milliarden Euro. Damit sei Daimler der sicherste Dividendentitel im Automobilsektor./bek/tav Datum der Analyse: 04.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0056 2018-05-04/11:02

ISIN: DE0007100000