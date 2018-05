Die NordLB hat BMW nach Zahlen zum ersten Quartal von "Kaufen" auf "Verkaufen" abgestuft und das Kursziel von 95 auf 83 Euro gesenkt. Im Zahlenwerk des Autobauers machten sich negative Währungseffekte sowie die Investitionen in die Elektromobilität und das Autonome Fahren bemerkbar, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem schwebten über den Münchenern noch einige dunkle Wolken wie der Verdacht der Abgas-Manipulation, eine mögliche Verwicklung in einen Kartell-Skandal und eine drohende US-Strafsteuer für Importfahrzeuge. Er empfiehlt den Anlegern, erstmal Gewinne mitzunehmen./edh/jha/ Datum der Analyse: 04.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0059 2018-05-04/11:04

ISIN: DE0005190003