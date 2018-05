Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal auf "Buy" belassen. Die Kennziffern seien ermutigend gewesen, schrieb Analyst Gunnar Romer in einer am Freitag vorliegenden Studie. So sei der bereinigte Gewinn des Herstellers von Medizintechnik stärker gestiegen, als im Konsens erwartet worden sei. Besonders gut habe die medizinische Bildgebung (Imaging) abgeschnitten. Der Experte hob seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie (EPS) leicht an./bek/tav Datum der Analyse: 04.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0060 2018-05-04/11:05

ISIN: DE000SHL1006