Düsseldorf - Den Kursverlauf der 30-jährigen Rendite USA hatten wir vor einiger Zeit nach der Auflösung der eingezeichneten "bullishen" Flagge unter dem Aspekt eines möglichen "verschachtelten Kursmusters" diskutiert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Da die Flagge ein ausreichendes Kurspotenzial verspreche, um die nächste positive Weichenstellung folgen zu lassen, würden sie unverändert an eine Konstellation glauben, in der ein Rad beginne in das andere zu greifen. In diesem Zusammenhang stehe der Renditechart aktuell möglicherweise vor der entscheidenden Weichenstellung. Als solche würden die Analysten die Hochpunkte der letzten drei Jahre zwischen 3,22% und 3,26% definieren. Ein Sprung über diese Signalzone würde auch bei der 30-jährigen Rendite eine langfristige Bodenbildung abschließen. Für Rückenwind sorge dabei, dass der seit 2011 bestehende Abwärtstrend (akt. bei 3,04%) inzwischen nachhaltig gebrochen worden sei. Gelinge es den Deckel bei rund 3,25% zu lüften, dann ergebe sich aus der langfristigen unteren Umkehr ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial, um das Hoch von 2013 bei 4% ins Visier zu nehmen. Um dieses Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, sollten die Renditetiefs der letzten beiden Monate bei 2,97/2,96% in Zukunft nicht mehr unterschritten werden. (04.05.2018/alc/a/a)

