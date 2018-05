FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 04.05.2018 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS IMI PLC PRICE TARGET TO 1390 (1410) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS RIO TINTO TO 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 4400 PENCE - BARCLAYS RAISES BHP BILLITON TO 'OVERWEIGHT' (EW) - TARGET 1800 (1600) PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS SMITH & NEPHEW TO 'SELL' ('HOLD') - TARGET 1200 (1315) PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES STANDARD CHARTERED TARGET TO 725 (680) PENCE - 'HOLD' - EXANE BNP CUTS VIRGIN MONEY TO 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - TARGET 340 (370) PENCE - GOLDMAN CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 510 (520) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST' - GOLDMAN CUTS HSBC PRICE TARGET TO 790 (800) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1457 (1463) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM RAISES CHARLES TAYLOR PRICE TARGET TO 385 (330) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES MORGAN SINDALL PRICE TARGET TO 1750 (1700) PENCE - 'BUY' - RBC RAISES DIXONS CARPHONE PRICE TARGET TO 230 (210) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/RBC RAISES JUST EAT TO 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - PRICE TARGET 950 (840) PENCE



