Die Öl- und Heizölpreise bewegen sich auch am Freitag kaum und befindet sich seit nunmehr einer Woche in einem ausgeprägten Seitwärtstrend. Die nationalen Heizölpreise bilden ein Plateau am Jahreshoch aus. Überraschend gute Lagerbestandsdaten mit hohen Aufbauten im Rohölbereich konnten gestern keine durchschlagende Wirkung am Ölmarkt erzielen. Analysten bemängelten, dass knapp fünf Mio. Barrel des ...

