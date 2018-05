München (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- "Voller Leben - Meine letzte Liste" mit 6,2 % MA (14-49 Jahre) und 6,5 % MA (14-29 Jahre) - Starker Vorabend mit "Krass Schule - Die jungen Lehrer", "Köln 50667" und "Berlin - Tag und Nacht" - RTL II-Tagesmarktanteil von 5,8 %



Erfolgreicher Auftakt für die neue RTL II-Dokumentation "Voller Leben - Meine letzte Liste": Das Format überzeugte in der Prime Time mit 6,2 % Marktanteil (14-49). In der jungen Zielgruppe erzielte "Voller Leben" 6,5 % Marktanteil. In der bewegenden Dokumentation begleitet Anti-Krebs-Aktivistin Myriam von M. sterbenskranke Menschen in ihren letzten Tagen und Monaten mit einem ganz klaren Ziel: Die letzten Wünsche und Träume der Patienten ermöglichen und erfüllen. Im Anschluss überzeugte "Kleine Helden ganz groß!" mit 5,6 % MA (14-49) und 6,6 % MA (14-29).



"Krass Schule - Die jungen Lehrer" läutete mit 7,5 % MA (14-49) und 11,4 % MA (14-29) den Vorabend erfolgreich ein. Die neue RTL II-Doku-Soap erzielte somit den bisherigen Bestwert in der jungen Zielgruppe. Gewohnt stark liefen danach "Köln 50667" und "Berlin - Tag und Nacht" mit 11,9 % und 11,0 % (14-49) und 20,4 % und 18,2 % Marktanteil (14-29).



Insgesamt erzielte RTL II gestern einen Tagesmarktanteil von 5,8 % (14-49 Jahre).



Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, BRD Gesamt 03.05.2018, vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.



OTS: RTL II newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6605 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6605.rss2



Pressekontakt: RTL II Programmkommunikation Stefanie Reichardt 089 - 64185 6512 stefanie.reichardt@rtl2.de



RTL II Bildredaktion bildredaktion@rtl2.de



Mehr Informationen unter www.rtl2-presse.de