Die Gespräche zwischen den USA und China kommen offenbar voran. Die USA planen die Exporte nach China zu erhöhen. Andere Themen stehen noch aus.

Die USA und China haben sich in den Verhandlungen zur Vermeidung eines Handelskrieges offensichtlich angenähert. In mehreren Punkten sei bei den Gesprächen der beiden hochrangigen Delegationen in Peking eine Einigung erzielt worden, berichtete die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua am Freitag.

Der Agentur zufolge tauschten sich die Delegationen darüber aus, die US-Exporte nach China zu erhöhen. Zudem sei es um den Dienstleistungssektor, den Schutz geistigen Eigentums und die Ausweitung von Investitionen auf beiden Seiten gegangen. Auch Zölle und andere Handelsbeschränkungen seien zur Sprache gekommen.

Die Gespräche, bei denen Finanzminister Steven Mnuchin und stellvertretenden chinesischen Regierungschef Liu He anwesend gewesen seien, seien offen, effizient und konstruktiv geführt worden.

In anderen Fragen gebe es aber noch relativ viel Uneinigkeit. Beide Seiten seien jedoch gewillt, den Disput ...

