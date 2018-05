Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für BASF nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 116 Euro belassen. Die Ergebnisse seien gemischt ausgefallen, schrieb Analyst Christian Faitz am Freitag in einer ersten Einschätzung. Stark sei das Chemiegeschäft gelaufen sowie das Segment Öl und Gas. Hohe Rohstoffpreise hätten dagegen die Aktivitäten in der Weiterverarbeitung belastet. Die höheren Preise habe der Chemiekonzern nur langsam weitergeben können./bek/zb Datum der Analyse: 04.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0071 2018-05-04/11:25

ISIN: DE000BASF111