Innerhalb eines Jahres hatte der Euro gegenüber dem Dollar um gut 20% zugelegt - aber in den letzten Wochen ging es plötzlich wieder deutlich bergab. Warum ist der Euro schwach geworden? Und was bedeutet das für die Börsen?Mit knapp 1,20 Dollar hat der Euro nun wieder das Niveau vom Jahresanfang erreicht, die Kursgewinne auf bis zu knapp 1,26 Euro sind also wieder völlig verschwunden. Diese Kehrtwende hat gute Gründe - und wie es aussieht, werden sie noch eine Zeitlang anhalten.:Erstens hat sich die Konjunktur in der Eurozone nach dem starken Jahresauftakt merklich abgekühlt. Das Wachstum erreichte im ersten Quartal 2018 mit 0,4% nur noch gut die Hälfte des vierten Quartals 2017 von 0,7%. Und die wichtigsten Frühindikatoren signalisieren, dass die Schwäche noch eine Weile anhalten könnte. Sowohl der ifo-Geschäftsklimaindex für Deutschland als auch die Einkaufsmanagerindizes für die Eurozone und deren wichtigsten Mitgliedsstaaten weisen abwärts - allerdings von einem sehr hohen Niveau aus. Der Aufschwung lässt also nach, aber ...

